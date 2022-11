Ultima generazione manda in tilt il traffico al Colosseo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Blitz del gruppo ambientalistaintorno a mezzogiorno a Roma: cinque ragazzi si sono seduti a terra sulle strisce pedonali a Piazza delbloccando ilper cinque minuti. Sul posto gli agenti del commissariato Celio che hanno portato in commissariato gli attivisti. ''Di collasso socio-climatico dovremmo parlare e sentire parlare quotidianamente, in strada, in televisione, sui giornali, al lavoro – ha detto una delle ragazze durante il blocco – É la crisi più grave mai vissuta dall'uomo e dal nostro pianeta. La causa è l'azione antropica sull'aumento delle emissioni di gas climalteranti e i responsabili sono coloro che perseverano finanziando, estraendo e bruciando combustibili fossili. Basta indifferenza e basta bugie. Bisogna dire la verità e agire adesso!''

