Tetto al contante | sale a 5mila euro dal 1° gennaio 2023

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ilal, per il quale quest’anno era previsto un abbassamento a 1.000(poi revocato), passerà a 5 miladal 1°. La novità è contenuta nella bozza del Decreto Aiuti Quater, approvato nella serata del 10 novembre dal Consiglio dei ministri. La proposta sull’innalzamento del limite ai pagamenti in contanti era stata depositata dalla Lega, condivisa anche dalla Presidente del Consiglio Meloni durante il suo discorso al Senato, e infine approdata nel testo del quarto provvedimento di aiuti (il primo targato esecutivo Meloni).Ilin questione, visto come misura per contrastare l’evasione fiscale, è stato più volte rimaneggiato negli anni: nel 2016 era stato fissato a 3.000, per poi scendere a 2.000 nel 2020 e a ...

Meloni:a 5mila euro in linea con media Ue Meloni: ok a primi 9,1 miliardi contro caro bollette Meloni: rateizzati aumenti bollette tra 12 e 36 rate 2022 - 11 - 11 10:42:24 Giorgetti: su 110% ...Ilalsale a 5mila euro Via libera dal Consiglio del ministri al nuovo decreto Aiuti per contrastare i rincari dell'energia e calmierare le bollette Dalla proroga fino a fine anno dei ...Roma, 11 nov. (LaPresse) - "Avevamo dichiarato che saremmo intervenuti e abbiamo scelto di alzare il tetto al contante" a 5mila euro, allineandolo "alla media ...Proroga dei crediti d'imposta, sconto benzina, rateizzazione bollette per le imprese, premi aziendali e innalzamento al tetto del contante. Il Cdm ha approvato il decreto Aiuti Quater. Ecco come verra ...