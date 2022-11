Operaio muore travolto da un camion in un' azienda nel Mantovano

RaiNews

L'è morto sul colpo. . 11 novembre 2022 Operaio di 40 anni muore travolto da un camion in un'azienda del Mantovano L'ennesima morte sul lavoro, questa volta nel mantovano. Un operaio di 40 anni è morto nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 novembre, in uno stabilimento che produce prefabbricati a Castelbelforte, in ...(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Un operaio di 40 anni è morto nel pomeriggio in uno stabilimento che produce prefabbricati a Castelbelforte (Mantova). La vittima è un uomo di nazionalità marocchina che ...