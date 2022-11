Guido Crosetto e il ' deficiente' all' ex premier Conte | il ministro si difende | Striscia la Notizia ribatte così

la Repubblica

Il ministro della Difesaprova a mettere una pezza , a mezzo stampa, dopo il fuorionda trasmesso da Striscia la notizia in cui dice che il presidente del M5S Giuseppe Conte è 'un deficiente ', facendone pure il ...Qualunque accordo specifico abbia preso a Sharm El Sheik con Emmanuel Macron è bene che Giorgia Meloni eprendano subito le misure necessarie per contrastare le 'spine nel fianco' che ... Crosetto dopo la gaffe di "Striscia" con l'insulto: "Chiedo scusa a Conte". La replica: "Le accetto" Qualunque accordo specifico abbia preso a Sharm El Sheik con Emmanuel Macron è bene che Giorgia Meloni e Guido Crosetto prendano subito le misure necessarie per contrastare le “spine nel fianco” che ...Il ministro della Difesa Guido Crosetto prova a mettere una pezza, a mezzo stampa, dopo il fuorionda trasmesso da Striscia la notizia in cui dice che il presidente del ...