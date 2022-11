Gf Vip 7 | confronto post puntata tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese | “Ci siamo allontanati e continueremo a stare distanti | ma…”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nel corso della sedicesimadel Gf Vip 7, andata in onda ieri sera,Deè stata nuovamente al centro dell’attenzione. L’argomento è stato inerente alla conoscenza tra, che sembra essere in dirittura di arrivo dopo l’ingresso di Oriana Marzoli. Ieri sera però la Deha ricevuto la visita del padre e dopo quell’incontro la gieffina ha sentito il bisogno di parlare con. I due infatti si sono appartati in giardino e Giale senza mezzi termini ha detto all’hair stylist di voler fare dei passi indietro e di voler salvaguardare il matrimonio con Bradford Beck: Per me questaè stata unaimportantissima. Sentire le parole di mio padre mi hanno fatto ...

Ilal Gftra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Giaele De Donà ha deciso di aprire il suo cuore e rivelare i suoi sentimenti ...Sono le tre sorelle più famose dei social ed è raro vederle insieme. Chiara, Valentina e Francesca Ferragni hanno stupito tutti presentandosi tra il pubblico di X - Factor con dei look a dir poco ...Nel corso della sedicesima puntata del Gf Vip 7, andata in onda ieri sera, Giaele De Donà è stata nuovamente al centro dell'attenzione. L'ar ...Quando la rete Fastweb Mobile non funziona non bisogna farsi prendere dal panico. Ecco per voi una la guida completa per riprendere a navigare di SOStariffe.it Se non riuscite a navigare su mobile e s ...