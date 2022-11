Dl Aiuti Quater | Aepi | garantire liquidità alle imprese

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – “Bene per alcune misure annunciate dal Governo Meloni, per altre invece chiediamo di più”. La Confederazione- Associazioni europee di professionisti e- interviene sulle novità del dl, approvato dal Consiglio dei ministri nelle ultime ore. “Nessuna disperazione -commenta il presidente, Mino Dinoi- per la revisione del Superbonus e la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90. Anche se al ministro Giorgetti vorremmo ricordare che non è stato certo a beneficio di pochi e che ha dato un impulso a un settore, quello edile, che risultava praticamente paralizzato. Il vero problema è quello della cessione dei crediti. Un nodo che questo decreto non sembra affrontare e che, al contrario, va risolto per dare sollievo ae committenti”. “Lo abbiamo detto in più ...

A inizio ottobre l'Anci aveva espressamente richiesto, attraverso il delegato alla Finanza locale, 200 milioni di euro nel decretoe lo stanziamento di 800 milioni, in legge di Bilancio ,...Il consiglio dei ministri ha definito il decreto. Il Governo Meloni ha messo in campo 9 miliardi di euro per misure contro i rincari. Intanto, la Commissione Ue ha annunciato le ...La premier: "ho trovato toni molto forti per la questione in sé. Io semplicemente facevo un gesto distensivo, ho ringraziato per il gesto di ...Dl Aiuti quater: il Superbonus passa dal 110% al 90%. La premier Meloni: “Bizzarro parlare di lavori gratuiti”. Giorgetti: “Ora basta” “Il Superbonus nasceva meritoriamente per rimettere in moto la ...