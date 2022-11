Contributi all’editoria | in 20 anni 46 milioni all’ex missino Massano | editore amico di La Russa “Come si fa a sopravvivere senza?”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Con il ritorno di Berlusconi in Parlamento, la sua mano sul Dipartimento, si torna a parlare dipubblici ai giornali, quelli che dovevano essere aboliti quest’anno e invece andranno avanti fino al 2028, tanto che sono appena piovuti altri 230di fondi straordinari. Sono tanti a dover ringraziare, ma pochi quanto Massimo, ex onorevolecol vitalizio, grandedi La, con avventure politiche e imprenditoriali alquanto singolari che può vantare un piccolo record nella categoria: con il suo quotidiano torinese “CronacaQui” è riuscito a ottenere dallo Stato la bellezza di 46di euro. Classe 1950, nato a Mogadiscio ma torinese da una vita, licenza media superiore,...

Il Fatto Quotidiano

