Arriva il calendario dell’Avvento di Didò | per un countdown tutto da modellare

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) Icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare,, scrivere e dipingere, F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini presenta tante novità che accendono di colore il prossimo Natale Idee che sviluppano la manualità e il desiderio di sperimentare tipico dei bambini, come tutte quelle firmate, la pasta per giocare a base di ingredienti completamente naturali – farina, acqua, sale – che indurisce lentamente all’aria. Morbida, colorata, divertente, è certificata 2+ e supporta i bambini a sviluppare la loro psicomotricità e imparare i primi concetti di tridimensionalità. Le novità iniziano già dall’Avvento con un bellissimofirmatoe 24 sorprese per entrare nel magico villaggio di Babbo Natale. All’interno 550g di pasta per giocare, le formine e gli ...