Allegri | rivoluzione totale | chi parte e chi rimane? I nomi

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sono previsti dei cambiamenti importanti per il futuro della Juventus; ecco su chi potrebbe puntaredopo l’uscita dalla Champions. La notte più buia; la Juventus, in casa del Benfica, ha visto materializzarsi l’eliminazione dalla Champions League alla quinta giornata del girone. Quarta sconfitta su cinque partite giocate e la necessità di fare punti all’ultima giornata per non rischiare di chiudere quarti il girone che significherebbe fuori da tutto senza neanche la possibilità di andare in Europa League. Inutile dire come ci aspettava molto di più dai bianconeri che avrebbero voluto fare un percorso molto diverso in questa Champions e i vari infortunati non possono essere l’alibi per quanto fatto vedere a livello internazionale. Oraè chiamato ad unae il tecnico sembra pronto a cambiare tutto. AnsafotoIl ...