Santanchè demolisce la sinistra | Conflitto di interessi? Chi c' era alla Farnesina

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Daniela, ministro del Turismo del governo di Giorgia Meloni, è ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete4 e affronta il tema del Reddito di cittadinanza che il governo vuole quantomeno rimodulare. Il sussidio "è stato un flop totale. Noi vogliamo dare soldi alle aziende perché bisogna aumentare i posti di lavoro, è una questione culturale", ha detto l'esponente di FdI.ha aggiunto: "Sono mancati 250.000 lavoratori nel settore del turismo con 6,5 miliardi di fatturato persi: il reddito di cittadinanza ha impattato? Moltissimo. Perché non è stata una misura di politica attiva del lavoro così come ci era stata presentata". Il tema caldo della settimana è quello dei migranti e della loro redistribuzione nell'Unione europea. "Fare arrivare questa gente e poi metterla nel circuito della criminalità non è umanamente ...