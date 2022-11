Rugby | l’Australia ai raggi X Squadra di qualità | ma che spesso ha dei blackout in campo

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) Si avvicina la sfida di Firenze tra l’Italia di Kieran Crowley edi Dave Rennie. Le due formazioni si sono affrontate per l’ultima volta nel 2018, mentre proprio al Franchi 10 anni fa gli azzurri sfiorarono una clamorosa rimonta, perdendo 19-22. Ma che Wallabies dobbiamo aspettarci sabato a Firenze?è già al terzo test match autunnale, dopo la sofferta vittoria 16-15 con la Scozia e il ko per 30-29 con la Francia. Nell’ultimaChampionship ha conquistato solo due vittorie, con Sudafrica e Argentina, perdendo però gli altri due match contro queste nazionali e la doppia sfida con gli All Blacks. Contando anche i due ko e il successo estivo con l’Inghilterra, dunque, il 2022 deldice 4 vittorie e 7 sconfitte. Eppure i Wallabies hanno sicuramente una rosa di primissimo livello, con ...