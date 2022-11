Il Leitz Phone 2 di Leica è ufficiale con display OLED a 240 Hz e fotocamera da 1?

GizChina.it

La scorsa estate, la compagnia ha anche collaborato con il marchio giapponese Sharp , nella progettazione del telefono Leica1 , il primo smartphone a marchio Leica ed esclusivo per il ...La scorsa estate, la compagnia ha anche collaborato con il marchio giapponese Sharp , nella progettazione del telefono Leica1 , il primo smartphone a marchio Leica ed esclusivo per il ... Leica Leitz Phone 2 ufficiale: è il nuovo camera phone da 1" Leica partnered with Sharp and SoftBank to launch its first self-branded smartphone called Leitz Phone 1 in Japan. Today, the German camera maker has unveiled its second generation handset aptly named ...The Wahkiakum School District Board of Directors met Oct. 18 to talk about the phone system, a security update, testing and interventions after the last two years of the pandemic, safety trainings, ...