Mezzo leader Tu mezzo Santoro-Calenda si prendono a schiaffi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Siamo a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, la puntata è quella di martedì 8 novembre. Ospiti in studio e sul metaforico ring due galletti quali Michelee Carlo, ild'Azione. E la fucilata la spara il teletribuno, che ragiona sulla sinistra italiana e sulla sua frammentazione, tra partiti, partitini e scissioni. "Molti di voi pensano di essere. In questo momento la sinistra in Italia non ha. Ha mezzi, lei è uno di questi dei mezzi", picchia subito durissimocontro. "Anche un quarto", replica ironico ilcentrista. "Anche un quarto, un terzo. Quindi lo sgretolamento dipende dal fatto che il partito non si è ...