Marco Damilano | quanto conoscete il giornalista di Rai 3? Età | dove e quando è nato | moglie | figli | orientamento politico | laurea | carriera | stipendio | malattia | Instagram

(Di mercoledì 9 novembre 2022)è un volto noto della Rai, comee cronista parlamentare. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Franco Di Mare, tutto quello che c’è da sapere sul direttore di Rai 3 Chi è ile cronista parlamentare,è un volto noto nel piccolo schermo, soprattutto per la...

Con naturale spregiudicatezza il nuovo enfant prodige della sinistra italiana passa dai convegni al fianco dial mare della Sicilia. Senza timore soffia sul vento dell'indignazione, ..., ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa , su Rai tre, nella puntata del 6 febbraio parla di ' fallimento di tutta la politica degli ultimi anni'. E soprattutto suona la sveglia alla ...Il «dolore» potrebbe essere l'arma letale di Aboubakar Soumahoro per scalare il Pd. La strategia (a sinistra) funziona. Il deputato dei Verdi, che sogna un futuro da segretario del Pd, salta dalla cat ...Stasera in tv , domenica 6 novembre , su Rai 3 classico appuntamento con Che tempo che fa , il programma condotto da Fabio Fazio , in onda a ...