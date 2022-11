Lazio | trauma distrattivo al polpaccio per Zaccagni | salta la Juve e torna nel 2023

comunica che Mattia Zaccagni è stato sottoposto questa mattina presso Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato undistrattivo a carico del ......medico della, infatti, ha reso noto che "Mattia Zaccagni è stato sottoposto questa mattina presso Paideia International Hospital a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un...ROMA - Mattia Zaccagni salta il Monza e probabilmente anche la sfida con la Juve all'Allianz Stadium. Un'altra brutta notizia per Maurizio Sarri quindi, che per il match di domani dovrà rinunciare all ...Il giocatore salterà le ultime due gare prima della sosta del campionato per i Mondiali ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Sarri perde Mattia Zaccagni ...