Suicida dopo il servizio delle Iene | aperta un' inchiesta

(Di martedì 8 novembre 2022) La procura di Forlì, diretta da Maria Teresa Cameli, ha aperto un fascicolo contro ignoti sulla morte di Roberto Zaccaria, il 64enne di Forlimpopoli che si è tolto la vitala puntatasul caso del 24enne forlivese Daniele, a sua voltaaver scoperto che dietro al profilo della sua fidanzata conosciuta online e con cui chattava da oltre un anno, c'era in realtà Zaccaria. Secondo quanto riportato da LaPresse, la Procura vuole fare luce su quanto accaduto, sia sul suicidio del 64enne sia sugli striscioni apparsi in paese il giornola messa in onda del: a Forlimpopoli infatti erano anche comparsi sui muri manifesti con scritte del tenore "Maledetto devi morire e bruciare all'inferno". ...

Leggi anche Roberto Zaccaria si toglie la vitaservizio delle Iene: la caccia all'uomo e la gogna nello show in tv Ragazzoper fidanzata online: si è ucciso anche il 64enne che si era ...... nel Napoletano,la diffusione in rete di alcuni suoi video privati - dalle accuse di falsità ... Ne scaturì l'inchiesta per calunnia nei confronti di Di Palo e Cantone, poi mortail 13 ...La Procura di Forlì ha aperto un’inchiesta sulla morte di Roberto Zaccaria, il 64enne che si è tolto la vita dopo la messa in onda del ...Chi diffuse i video hard di Tiziana Cantone continua a non avere un nome né un volto. Il giudice di Napoli Dario Gallo ha assolto Sergio Di Palo, ex fidanzato di Tiziana - la ...