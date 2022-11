Piantedosi sa che sbarcheranno tutti | ma intanto usa le ong per fare pressione sull’Europa

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 novembre 2022) «Umanità e fermezza». È il mantra chegli esponenti del governo Meloni, a partire dal ministro dell’Interno Matteo, usano per descrivere l’atteggiamento di Roma sugli «sbarchi selettivi» dei migranti dalle navi delle organizzazioni non governative che li hanno salvati in mare. L’umanità – nell’ottica del prefetto – consiste nell’avere fatto sbarcare i cosiddetti fragili e i minori.gli altri «non idonei», no. Il «carico residuale» è ancora lì. Inutili finora gli appelli e i moniti internazionali. La Stampa racconta il pressing europeo su Roma. Con una portavoce della Commissione Ue, interpellata sulla questione, che ha precisato che «bisognerebbeogni sforzo possibile per minimizzare il tempo di permanenza in mare delle persone a bordo delle navi». Ma l’obiettivo del Viminale sarebbe proprio ...