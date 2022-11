Perché non bisogna aver paura della chimica

(Di martedì 8 novembre 2022) Molti ambientalisti auspicano un mondo «chemical free». Ma un mondo senzasarebbe quasi impossibile, fatto di soli fotoni o chissà come. Intanto non esisterebbe la materia, né inanimata né vivente, noi compresi: la vita stessa è. E chi invoca: «Via ladai nostri piatti», invocherebbe piatti, ahimè, vuoti. In più non potremmo provare alcuna delle più belle sensazioni che la vita ci regala. Olfatto e gusto, a differenza degli altri tre, sono infatti sensi regolati dalla: funzionano grazie all’interazionetra le terminazioni nervose del nostro naso enostra bocca con le molecole contenute nel nostro cibo o nelle cose che annusiamo. All’affascinante mondo che si nasconde dietro a questi due sensi è dedicata l’ultima fatica di Silvano Fuso con ...

Comune di Scandiano

... spiega, "ora sono uscita da quel contesto, faccio tutt'altro e quindi sono in tutt'altra posizione e poisono stufa che questo signore continui a tirarmi in ballo,si fa. Io penso ...... anche a quelle che per età, sotto i 45 anni o sopra i 70,rientrano nei criteri degli ... direttore del 1° Tronco di Genova di Aspi - siamo entusiasti di questa iniziativa,contribuisce a ... La scienza ci dice il come, ma non il perchè