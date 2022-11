Formazioni ufficiali Cremonese-Milan | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) Ledi, match della quattordicesima giornata di. Allo stadio Zini (completamente sold out) Pioli insegue i punti della continuità. Alvini va ancora a caccia del primo successo stagionale. Si gioca alle 20:45 di stasera, martedì 8 novembre. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Ecco le scelte dei due tecnici. Le: in attesa: in attesa SportFace.