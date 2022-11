Staino ricoverato in coma a Firenze | «Lieve miglioramento» Ma la prognosi resta riservata

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 7 novembre 2022)in, ma non in pericolo di vita Sergio. Il celebre vignettista “papà” di Bobo ed ex direttore dell’Unità, che ha 82 anni, si trova all’ospedale San Giovanni di Dio dida qualche giorno: è statoil 31 ottobre per un malore: «Una problematica neurologica accompagnata daprofondo». Tenuto poi infarmacologico, nelle ultime ore, come spiegato ancora dall’azienda ospedaliera, ha fatto registrare «un leggero». «Il paziente – ha chiarito ancora il bollettino medico – sta riemergendo dal, pur rimanendo sedato». Sergioin: le sue condizioni ...