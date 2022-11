(Di lunedì 7 novembre 2022) Walter, ex diesse della Salernitana, ha parlato del Napoli di Spalletti e del mercato fatto daa Il Mattino Walter, ex diesse della Salernitana, ha parlato del Napoli di Spalletti e del mercato fatto daa Il Mattino. Le sue dichiarazioni: «Grazie aho riscoperto l’. Ha fatto due grandi colpi come Kim e Kvaratskhelia. Due giocatori importanti e non inferiori a Koulibaly e Insigne. Il Napoli è la miglior squadra in Italia e qualche imboscata Spalletti la dovrà temere, ma sono lì davanti a tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Quella infatti era la prima uscita dopo la chiusura del mercato invernale in cuie Iervolino allestirono il cosiddetto instant team che poi, a maggio, riuscì a centrare il miracolo salvezza. ...Sono qua per assumermi le responsabilità mavergogna per ciò che sta succedendo. Sono ... ha invece dichiarato Sandro. 'Se la squadra non si riprende è chiaro che la posizione resta in ... Sabatini: «Provo invidia per Giuntoli» Pecco Bagnaia in conferenza stampa a Valencia dopo il trionfo nel Mondiale di MotoGp ha ripercorso i giorni e le ore precedenti al Gran Premio, le più dure della stagione a suo dire: "Sentivo il peso ...Pecco Bagnaia in conferenza stampa a Valencia dopo il trionfo nel Mondiale di MotoGp ha ripercorso i giorni e le ore precedenti al Gran Premio, le più dure della stagione a suo dire: "Sentivo il peso ...