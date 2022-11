NFL 2022 2023 | week 9 | i Jets sorprendono anche i Bills | profondo rosso per i Packers

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Con ben sei squadre a riposo, solo undici partite si sono disputate nella domenica di9 di regular season NFL. Partiamo dai Green Bay, ormai caduti in un baratro da cui sarà piuttosto complicato, se non impossibile, risalire. La franchigia del Wisconsin ha tanti punti deboli nel suo roster, ma proprio per questo motivo decidere di estendere il contratto ad un Aaron Rodgers in declino non aveva senso sin dal primo momento. Le prestazioni di squadra sono sotto gli occhi di tutti, e il QB futuro Hall of Famer da solo non è più in grado di alzare il livello di quelli attorno a lui. Questa settimana si è toccato il fondo, cedendo 15-9 contro i Detroit Lions. La NFC North è saldamente nelle mani dei Minnesota Vikings, corsaria Washington per 20-17 contro ...