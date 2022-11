Migrante travolto e ucciso sull' autostrada a Ventimiglia

Un, probabilmente africano, è stato investito e ucciso, questa mattina, all'altezza della barriera autostrada dell'A10, a Ventimiglia. L'incidente è avvenuto alle 5.30. Stando alle prime ...Unnon è stato imbarcato perché ha la tosse e non è escluso che qualche altro, non in ...e ucciso sul marciapiede Francesco Valdiserri Leggi Anche Naufragio di migranti in Siria, ...La tragedia sulla A10 a Ventimiglia: l'uomo sarebbe stato investito da un mezzo pesante che non si è fermato dopo l'incidente ...Tragedia intorno alle ore 5 in Liguria al confine con la Francia a Ventimiglia lungo l'autostrada A10. Una persona è stata investita e uccisa. Probabile si tratti di un migrante che stava cercando di ...