LIVE – Reggina-Genoa | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ladi, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di. Dopo il tonfo casalingo con il Perugia ed il successivo pareggio con il Cagliari, i calabresi hanno bisogno di tornare al successo davanti ai propri tifosi per mantenere una posizione di alta classifica e non perdere terreno dalle dirette avversarie. I rossoblù, invece, sono reduci dal pareggio con il Brescia e sperano di portare a casa tre punti da un campo molto ostico, in modo tale da restare in scia al Frosinone. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 7 novembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB RISULTATI E CLASSIFICA PER ...

Come vedere Reggina - Genoa in diretta tv e in streaming Reggina - Genoa è in programma lunedì alle ... ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW , la piattaforma streaming e on demand. In ... La Reggina di Inzaghi pronta per la sfida casalinga contro il Genoa di lunedì sera Ancora fuori Santander: l'attaccante paraguayano manca dal derby contro il Cosenza dello scorso ... Il posticipo in programma questa sera tra Reggina e Genoa allo stadio "Granillo" chiude la nona giornata di campionato ...