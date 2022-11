“Il dono” | il nuovo cortometraggio Disney dall’8 novembre su Rai Yoyo | Rai Gulp e RaiPlay

(Di lunedì 7 novembre 2022) ROMA – Saranno i canali TV Rai per ragazzi a trasmettere Ildi Natale nella versione italiana cantata da Diana Del Bufalo. “Il” sarà trasmesso in prima visione esclusiva TVe fino al 15su RAIe RAIe sarà disponibile su Rai Play. Ilanimato, della durata di 3 minuti, celebra la potenza dei legami familiari, indispensabili per superare i momenti di cambiamento e per costruire ricordi indelebili, e conclude idealmente la trilogia di cortiper Natale, Una Famiglia infinite emozioni, del 2020, e UnPapà, del 2021, trasmessi anche negli anni scorsi dalla Rai. Con il...

Nel XVIII secolo fu realizzato il campanile, mentre nel 1920 l'edificio venne ampliato con la realizzazione di unpresbiterio. La Cascina dei Poveri, che nel 1918 contava ancora 400 abitanti, ...Ilgoverno incomincia adesso: gli auguro il meglio. Io sempre auguro il meglio ad un governo ... Dobbiamo continuare a lottare per questo, perché le donne sono un. Dio non ha creato l'uomo e ...Il tecnico grigiorosso: 'E' l'ultima del 2022 allo Zini, facciamo un regalo ai tifosi' CREMONESE (ITALPRESS) - 'Lo Zini sold out è una cosa ...Un «dono per la vita» di Fondazione Creberg in occasione della ... educazione alla legalità e alla sicurezza stradale con l’obiettivo di accrescere, nelle nuove generazioni, maggiore sensibilità e ...