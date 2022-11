Ecomondo | focus dell’Albo dei gestori ambientali su Registro elettronico dei rifiuti e responsabile tecnico

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 novembre 2022) Torna, l’expo sulle green technology più atteso dell’anno, e in occasione del 25esimo compleanno della kermesse di riferimento per il mondo green, non poteva far mancare la propria presenza l’Albo nazionale. Presso la Hall Sud, l’Ente del già Ministero della Transizione Ecologica, accoglierà imprese, sezioni regionali e tutti i professionisti dell’ambiente che abbiano bisogno di confronto, risposte e chiarimenti relativi alle attività normate dall’Albo. Anche quest’anno tornano gli appuntamenti con i seminari che oltre a prevedere la partecipazione di un pubblico in presenza, saranno trasmessi in diretta streaming sul portale istituzionalee sulla pagina YouTube di Ricicla.tv, testata web media partner dell’Ente. Dall’8 all’11 novembre saranno nove gli appuntamenti con esperti ...