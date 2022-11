È in arrivo la «triplendemia» | Covid | influenza e Rsv | il rischio è per i bambini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’autunno ha aperto le porte a tre virus diversi, gli scienziati in allerta parlano di «». L’Ema lancia l’allarme della «» Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccinale dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), dopo aver messo in guardia tutti ricordando che «la pandemia non è ancora finita», ha aggiunto: «Ci aspettiamo checircoleranno contemporaneamente durante l’autunno e l’inverno» il discorso si sposta poi sui soggetti fragili, che sappiamo essere quelli maggiormente esposti al. Proseguendo il suo discorso il capo della strategia vaccinale, elogia il modello delle campagne vaccinali congiunte adoperato in molti paesi, con l’intento di invitare tutti i «cittadini idonei idonei a trarne vantaggio». E infine Cavaleri conlude: ...