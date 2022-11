“Doverose le norme anti-rave | la sicurezza deve sempre essere un valore primario”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 7 novembre 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Nell’epoca del Covid il dibattito libertàassume un’incontestabile centralità. Una centralità che corre il rischio dibanalizzata sulla base di ricostruzioni ideologiche di parte la cui unica finalità è lontana da un tentativo serio teso alla risoluzione dei problemi. Il decretorisponde ad una innegabile esigenza ordinamentale tesa a normare comportamenti che minacciano la salute e l’incolumità pubblica. Assembramenti incontrollati attrso occupazioni abusive di porzioni di territorio per incontri in cui si dispensano droghe non possonoignorati da uno Stato che abbia a cuore la serenità dei propri cittadini. In quest’ottica la ratio del decreto va condivisa, pur nella consapevolezza che, ...