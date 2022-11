Casini | “Un dovere investire nel calcio femminile”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Lorenzoha parlato a margine della ventesima edizione del Golden Boy 2022. Così il presidente della Lega di Serie A: “Sottovalutare ilitaliano è uno sport tutto italiano. È stata una giornata interessante sotto tutti i profili, dobbiamo trattarlo meglio il nostro. Ilè cresciuto molto negli ultimi anni ma non è abbastanza: bisogna guardare ai paesi dove ilè molto sviluppato come Francia e Stati Uniti. È uncome Serie Anel”. SportFace.

TUTTO mercato WEB

... visto come è andato Il presidente della Lega, Lorenzo, ha risposto di no, 'forse è una ... Due sono le ragioni: o la piattaforma di Dazn non funziona a, oppure è la rete internet italiana ...... Letizia Moratti, che il Terzo polo vuole candidare governatore, e Pierferdinando. Ma anche ... ma è stata una bella scelta quella di Calenda di convocarci qui, unper tutti di combattere ... Casini: "Calcio femminile cresciuto molto ma ancora non basta. Un dovere investirci" Non c’erano bandiere della pace ma tanti vessilli dell’Ucraina e dell’Unione Europea e tanti striscioni “contro l’aggressione russa” e a favore delle sanzioni europee. Cinquemila persone oggi a Milano ...