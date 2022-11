Migranti | l’appello di Soumahoro a Mattarella | ‘Non può permettere che il Governo usi la Costituzione come un campo da ping pong’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) “Questo gioco sta avvenendo sul corpo di neonati, donne, persone che hanno subìto danni di ogni genere: ci sono segni sui corpi, persone che hanno affrontato il calvario delle carceri libiche che sono stati finanziati per anni dalla politica italiane. Faccio un appello al presidente della Repubblica Sergioche è il garante della nostra Carta Costituzionale: non si puòin un contesto che vuole e deve essere democratico che ci sia da parte delMeloni l’utilizzo della Carta costituzionaleundapong. Non lomo mai”. Lo ha detto il deputato di Verdi e Sinistra Italiana, Aboubakardal porto di Catania dove ha seguito le operazioni di sbarco dalla Humanity1. L'articolo proviene da Il Fatto ...