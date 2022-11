Juventus-Inter | assenza importante per Allegri | i convocati

(Di domenica 6 novembre 2022) Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena una delle partite più sentite del nostro campionato: il derby d’Italia.occupano al momento il sesto e l’ottavo posto, ma il fascino di questa grande sfida rimane invariato. Massimilianoha diramato la lista deida poco uscita sui canali ufficiali del club bianconero. L’unico dubbio alla vigilia per l’ex allenatore di Milan e Cagliari riguardava Dusan Vlahovic, ancora alle prese con l’infortunio che l’ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Vlahovic, iPortieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: Alex Sandro, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, ...

Ecco le sue dichiarazioni Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 circa il match di stasera tra. ...Non sarà presente questa sera per il derby d'Italia, decisione ormai presa: può accomodarsi in panchinaLa scelta ormai è stata fatta, non ci sarà dal primo minuto per. Le ultime notizie vedono Simone Inzaghi convinto della sua decisione: nonostante Alessandro Bastoni abbia superato l'influenza, il difensore non sarà presente nella formazione ...