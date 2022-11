Emergenza umanitaria La nave ong a Catania E scatta l' ispezione ' Sbarcano solo i fragili'

Sull'Humanity 179 profughi. Il governo: ok a donne incinte, bimbi e malati. Altre 147 persone arrivate nel Siracusano. Recuperati due ...Temiamo per i diritti di protezione delle persone che sono state salvate dall'in mare e ... della ongtedesca 'Mission lifeline', che si trova a largo delle coste siracusane. La ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Assistenza umanitaria “solo a chi ha i requisiti per riceverla” e respingimento per “tutti gli altri” al di fuori delle acque territoriali: è la linea adottata dal ministro dell’Interno Matteo Pianted ...