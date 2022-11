Vangelo di oggi 5 Novembre 2022 | Lc 16 | 9-15 | Video commento

(Di sabato 5 novembre 2022) Ascoltiamo ildi sabato 5, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?” “Qualcuno si comporta con la corruzione come con le droghe: pensa di poterla usare e smettere quando vuole. Si comincia da poco: una mancia di qua, L'articolodi: Lc 16,9-15proviene da La Luce di Maria.

...risulta difficile Tendete a distrarvi Santa Teresa di Gesù (1515 - 1582) continua a offrirci... Preparate un testo del, un canto, ponetevi davanti a un'immagine di Gesù: vi aiuterà a ...Il Santo Padre ci ricorda costantemente che la persecuzione dei cristiani èsuperiore a quella ... ma non per questo hanno smesso di annunciare il. Di fronte alle situazioni che possiamo ...Com’è noto, ricorre domenica 6 novembre il 265° anniversario della Dedicazione della cattedrale di Lecce, la chiesa madre della diocesi; il luogo da cui ogni vescovo successore di Oronzo, alla guida d ...Di Padre Fabrizio Cristarella Orestano Comunità Monastica di Ruviano (Clicca) XXXII Domenica del Tempo ordinario – anno C 2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts ...