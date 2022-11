Si lancia col bungee jumping ma è senza elastico Il terribile equivoco con l’istruttore

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 novembre 2022) Tragedia sotto gli occhi del fidanzato. La giovane ragazza di appena 25 anni aveva deciso di provare per la prima volta il, ma l’esperienza si trasforma in un dramma consumato nel giro di pochi minuti. Yecenia Morales Gómez morta a 25 anni dopo un volo di 50 metri. Stando a quanto ricostruito un’incomprensione conle è costata la vita. Il dramma è avvenuto allo SkyAmaga in Colombia lo scorso luglio. Secondo quanto riferito Yecenia ha sentitodire di saltare e così ha fatto. Leggi anche: Tenta di entrare a casa dell’ex moglie, precipita dal balcone e muore. Lei lo aveva già denunciato Yecenia Morales Gómez morta a 25 anni dopo un volo di 50 metri Ma quelle parole non erano dirette alla 25enne. Infatti sia l’ ...