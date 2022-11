“Putin vuole una nuova mobilitazione segreta in Ucraina” | la rivelazione del report Isw

(Di sabato 5 novembre 2022) La cosiddetta “parziale” istituita da Vladimirper contrastare la controffensivanel Donbass non sarebbe stata sufficiente a frenare l’avanzata delle truppe di Kiev, al punto che il Cremlino starebbe escogitando una: lo rivela in unl’Istituto americano per lo studio della guerra (Isw), che a supporto della tesi secondo la quale la prima “chiama” di Mosca dello scorso 21 settembre si sia rivelata un fallimento usa le affermazioni fatte ieri da, secondo cui Mosca avrebbe mobilitato 318 mila uomini dei 300 mila autorizzati. Una circostanza che non sarebbe coerente con il decreto approvato da lui stesso appena ieri, che consentirebbe ai funzionari russi di mobilitare cittadini con ...

Corriere della Sera

