Papa in Bahrein | in molte regioni mondo aumentano minacce e tensioni

(Di sabato 5 novembre 2022) Coltivare "la cultura della cura" per contribuire "a far crescere il seme della fraternità" e "seminare fraternità". Questo mentre "tutti gli strumenti e la tecnologia che la modernità ci offre non ...

Lo ha detto Francesco ai giovani che ha incontrato questo pomeriggio, nella scuola del "Sacro Cuore" ad Awali in Bahrein, dove sta concludendo la terza e penultima giornata del suo 39.mo viaggio apostolico. "Tessere ovunque reti di dialogo per cercare di porre fine alla guerra in Ucraina". E' l'obiettivo di Papa Francesco, che nel suo viaggio apostolico in Bahrein ha chiesto piu' volte che "tacciano le armi". Il Pontefice, in qualche modo, ha cercato anche degli alleati, che hanno chiesto la fine della guerra. Il secondo giorno del viaggio apostolico del Papa in Bahrein Papa Francesco si è rivolto ai giovani chiedendo loro di essere "campioni fraternità". In visita in Bahrein, il Pontefice ha spiegato che "tutti gli strumenti e la tecnologia che la modernità ci offre non bastano per costruire un mondo migliore".