LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | alle 13 30 la FP4 | poi la lotta per la pole position

(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitàna, valido come ultimo appuntamento stagionale del Mondiale. ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8 LA CRONACA DELLE FP3 RISULTATI E CLASSIFICA FP3 10.55 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento13.30 per la FP4 e a seguire per le qualifiche! 10.53 La classifica combinata delle prove libere, con i top10 qualificatimente per la Q2. 1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.542 8 1’30.345 17 1’29.921 18 2 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.684 22 0.105 0.105 1’30.424 21 1’30.026 20 3 33 B.BINDER RSA Red Bull ...