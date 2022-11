X Factor 2022 | tutti i look del secondo live

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 4 novembre 2022) Altro giro, altra corsa, di stile of course. Al teatro Repower di Assago va in scena la seconda puntata del talent show: i giudici tirano fuori le unghie, specie Rkomi aiutato da unmix&match roarr. Ambra in rosso, Dargen in scuro, Fedez pronto per partecipare al ballo Incanto sotto il mare con Marty McFly. E non è finita qui…