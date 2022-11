Valencia | il dt Corona | «Gattuso ha carattere e mentalità vincente | può portarci dove vogliamo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il direttore tecnico del, Miguel Angel, ha spiegato diffusamente, durante un evento organizzato da LaLiga a Madrid, il progetto del club, in cui un ruolo chiave è quello dell’allenatore, Gennaro, “una figura chiave”, ha detto.ha spiegato che ilsta attraversando una fase di ricostruzione che servirà a riportare la squadra in Europa. «Stiamo provando a ricostruire noi stessi, ma sempre attraverso il campo di gioco, in un modello a lungo termine. Per questo è fondamentale la figura del nostro allenatore, Gennaro, un uomo con esperienza,, capace di. Stiamo cambiando lo stile di gioco e ...