Nuovi adempimenti per le imprese private dal 5 novembre 2022 in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili | impatto e scenari

(Di venerdì 4 novembre 2022) A partire dal 5sarà obbligatorio anche per le aziendeche “offrono servizi al pubblico attraversoweb o, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro” (art. 3 comma 1-bis e art. 4 della legge 4/2004 come novellati dal d.lgs. n. 82 del) rispettare, al paripubbliche amministrazioni, i requidi(“Legge Stanca”) La sopra citata legge Stanca, legge n.4 del 9 gennaio 2004, ad oggetto “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici costituisce unadisposizioni più importanti inserite nel nostro ordinamento in quanto in un mondo che ...

ANCI LOMBARDIA

Dunque un supporto concreto a costo zero per la gestione degliburocratici. Per ... digitale ed ecologica" permettendo di fornire alle impreseservizi anche in ottica di sostenibilità ...non ci sono né commissioni nécosti da sostenere. Il problema principale è trovare un accordo ... deglie dei costi connessi". La somma erogata dalla nuova banca non può però superare ... Piao, nuovi adempimenti e chiarimenti nella circolare della Funzione pubblica Nuovi obblighi e termini entro cui adempiere Il lavoratore, oltre a essere informato sugli elementi riguardanti il contenuto della prestazione lavorativa, ha diritto a ricevere le informazioni in ...Roma, 3 nov. Adnkronos) – Si è riunita questa mattina l'assemblea della Cids (Confederazione Italiana degli Sportivi) alla presenza dei rappresentanti di Aic (calciatori), Aip (pallavolisti), Giba (ba ...