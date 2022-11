Centesimi spariti | ecco perché non danno le monete di resto

Leggi su chenews

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tante persone hanno notato che non sipiù idi. Le monetine da 1 e 2sono sparite:qual è il motivo e che cosa sta succedendo. I portafogli di diverse persone si sono alleggerite notevolmente. Questo non solo per quanto riguarda la crisi economica e l’aumento dei prezzi di ogni settore. Ma anche per via del fatto che la circolazione delle monetine da 1 e 2 cent. si è ridotta in modo notevole negli ultimi anni. La novità va avanti già da diversi anni e in molti l’hanno notata. fonte foto: AdobeStockTutti noi abbiamo avuto un malessere nei confronti di quelleda 1 e 2che si perdono ovunque, cadono e fanno solo volume. Si tratta di un atteggiamento comune e che abbraccia tante persone in tutto il ...