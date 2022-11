Borsa | Milano vivace +1 | 3% | in luce Pirelli | Moncler ed Stm

Tra i best performers di, in evidenza Pirelli (+6,76%) forte della trimestrale e della guidance. Bene inoltre Moncler (+6,74%), Amplifon (+4,23%) e STMicroelectronics (+3,98%). Le più forti ...A meta' seduta il settore minerario e quello del lusso, sensibili alla ripartenza a pieno regime della Cina, spingono i listini: Parigi e' la migliore e segna +2,5%,guadagna l'1,2%. Spicca ...+3% il petrolio, giu' il gas sotto 120 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 4 nov - La scommessa sulla riduzione delle misure anti Covid in Cina accende le Borse europee dopo due sedute conse ...Appare vivace Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,3% a 23mila punti. (ANSA) ...