Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | Non andrò al G20 se c' è Putin

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Volodymyresclude la sua partecipazione al G20 di Bali, il 15 e 16 novembre, se ci sarà anche Vladimir. In un briefing a Kiev, rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente ucraino ha ribadito: "La mia posizione personale e dell'è che se ci sarà il leader della Federazione russa, l'non ci sarà". "Ad ogni modo, siamo stati invitati di nuovo oggi. Vedremo, ancora qualche giorno", ha detto, in un riferimento al colloquio telefonico avuto con il presidente indonesiano Joko Widodo, ospite del vertice.