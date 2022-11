Malattie rare | trombocitopenia immune | un’App per conoscere meglio la malattia

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Tracciare informazioni sui farmaci, monitola terapia e personalizzare il percorso inserendo i medicinali di nuova prescrizione specificando chi li ha consigliati, tipo e modalità di somministrazione. Sono solo alcune funzioni di Itp App, diario digitale per chi vive con piastrinopenia o(Itp), raro disturbo autoche ha un impatto altamente debilitante sulla qualità di vita e richiede un monitoraggio continuo e costante della sintomatologia per il raggiungimento degli obiettivi di cura. Scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android e sviluppata da Novartis, con il patrocinio dell’associazione di pazienti Aipit Onlus, l’applicazione permette a pazienti e caregiver di tenere traccia, giorno dopo giorno, dei sintomi della patologia, controllare l’andamento della ...

