GF Vip 2022 | puntata oggi 3 novembre | sei nuovi ingressi e un provvedimento

(Di giovedì 3 novembre 2022) Stasera, giovedì 3, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuovadel Grande Fratello Vip 7 che vedrà una grande sorpresa per i concorrenti, i quali non immaginano assolutamente che entreranno ben seivipponi destinati a portare scompiglio nel fragile equilibrio che si è creato nella Casa. Ci sarà inoltre undisciplinare per Edoardo Donnamaria e si parlerà della coppia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. GF Vip 7, l’ingresso di Luca Onestini ed Edoardo Tavassi Come ampiamente annunciato dal portale web The Pipol, stasera nella Casa del GF Vipentreranno saranno l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini, che al GF Vip 2 è arrivato secondo, l’ex naufrago Edoardo Tavassi. Entreranno anche altri quattro...

Problemi per la produzione del GFAnche se non si sa ancora chi è il protagonista di questo retroscena, si dice che uno dei nuovi ingressi nel cast del GFsarebbe saltato improvvisamente. A ...... Quest'anno ho accettato il GF. Erano tre anni che mi chiamava e poi non succedeva niente. ...//t.co/bleOMhvPEq #gfvip BlogTivvu.com (@blogtivvu) November 2,L’ex opinionista del Gf Vip e ormai ex moglie di Mauro Icardi sarà l’ospite “ballerina per una notte” di Milly Carlucci su Rai 1: si esibirà con una coreografia ...Cristina Quaranta, ormai, ex concorrente della Casa del Grande Fratello Vip, si è raccontata durante l’intervista esclusiva per il settimanale Chi. Tra i vari racconti inediti ha parlato in particolar ...