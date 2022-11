Fiorentina facile in Lettonia | 3 - 0 al Riga ma non basta | viola secondi e ai playoff

Dominio totale dellaa Riga con pratica già chiusa nel primo tempo grazie a Barak, Cabral e all'eurogol di Saponara, ma il Basaksehir s'impone sugli Hearts e quindi il verdetto è chiaro. Turchi primi e agli ...... con la doppietta di Giroud, e i gol di Krunic e Messias, è sembrato fin troppo. Ora non ... La testa adesso va rivolta al campionato e agli ultimi tre incontri, Spezia, Cremonese e, ...Barak, Cabral e la perla di Saponara chiudono il match già nel primo tempo. Il Basaksehir però vince e chiude al primo posto. I viola ora se la vedranno con una retrocessa di Europa League per andare ...Trasferta facile per la Fiorentina in Lettonia che vince 3-0 sul campo del Riga. La squadra di Italiano mette subito le cose in chiaro passando in vantaggio al 7’ grazie al colpo di testa di Barak. Il ...