Mourinho | la svolta sacra | va a cena dai frati “a respirare aria di fraternità”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ladi José: l’allenatore della Roma, nella serata di ieri, è stato adaiPalatino, un gruppo diminori al centro di Roma. A riportare la curiosità l’edizione online del Corriere dello Sport. Che si chiede ironicamente se la visita non sottenda la richiesta di un aiuto divino… probabilmente per il derby, più che per la partita di domani in Europa League. Il Corriere scrive: «Magari, chissà, Josésarà andato anche a chiedere un aiuto divino per la partita di domani in Europa League o per il derby. Ma l’allenatore della Roma non è tipo da mischiare sacro e profano, ecco perché non stupisce la visita di ieri sera aiPalatino, un gruppo diminori al centro di Roma». I ...