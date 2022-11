Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria choc sul Covid | “Hanno fatto un casino | però poi non è che sia successo chissà che!”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Stanno creando davvero tanto scompiglio delle frasi probabilmente poco ponderate cheha speso nelle ultime ore in merito al-19. Durante una chiacchierata con alcuni compagni d’avventura, il Vippone ha in qualche modo sminuito la gravità della pandemia. Parole forti, le sue, che nontrovato per nulla d’accordo Giaele De Donà e, ancor meno, il pubblico del reality. Presenti sui social, gli appassionati stanno esternando su Twitter tutto il proprio dissenso per le dichiarazioni del giovane “Con ilunpoi non è che siache, eh!“, ha dettodurante una chiacchierata in Casa. A bloccarlo subito è stata ...

Gf, pace fatta tra Antonino ed'Anche prima in cucinaha dato una pacca sulla spalla ad Antonino e non capivo se si fosse sbagliato o meno. poi vedo questa interazione e penso ...La clip caricata dal sito ufficiale del Grande Fratellonon lascia spazio a interpretazioni e ... Patrizia Rossetti e Antonella Fiordelisi seguite daDonnamaria sono corse a vedere e ...“Ci sono troppe cose che iniziano a non tornare” dice la VIP “Vorrei parlarci, vorrei vederlo” conclude. “Secondo me non hai fatto niente di male”. Subito dopo essersi sfogata con Charlie, Giaele ...LEGGI ANCHE: Gf Vip, Antonino Spinalbese ricorda il papà: “Non sono riuscito a fare pace con lui” Edoardo Tavassi, secondo vippone dato per certo in questa settima edizione, è il fratello di ...