Caso Yara Gambirasio | cosa non torna secondo il perito della difesa di Massimo Bossetti

BergamoNews.it

Nella mente di tutti gli italiani è ancora scolpito ildell'omicidio diGambirasio , la 1 3enne scomparsa da Brembate Sopra (Bergamo) il 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita in un campo ...È ildi Deva Cassel, modella in ascesa e figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, scelta per il ruolo di Amelia, la giovane che introduce la protagonista Ginia (YileVianello, già ... Le Iene sul caso Yara e la condanna Bossetti: “La storia di un dna poco chiaro” – VIDEO Yara Gambirasio e il giallo del Dna/ Le Iene: Massimo Bossetti vuole riaprire il caso A parlare, intervistata da Antonino Monteleone per la trasmissione di Italia 1, stavolta è stata Dalila Ranalletta ...Le Iene Show, anticipazioni puntata oggi 1 novembre 2022 su servizi e ospiti: Oliver Stone, approfondimenti su delitto Garlasco e omicidio Yara Gambirasio ...