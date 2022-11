L’Atletico Madrid fuori dall’Europa | Conceicao fa lo sgambetto all’amico Simeone

(Di martedì 1 novembre 2022) Il Porto vince 2-1 in casa controe ha costretto i Colchoneros a uscirecon l’ultimo posto nel girone Il Porto vince 2-1 in casa controe ha costretto i Colchoneros a uscirecon l’ultimo posto nel girone. Sergioha fatto loall’ex compagno e amico. Gli spagnoli escono dalla competizione pur arrivando agli stessi punti del Bayer Leverkusen, che andrà agli spareggi di Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

viene clamorosamente eliminato dall'Europa. Dopo il 2 - 1 subito in casa del Porto nell'ultima giornata della fase a gironi, gli uomini di Simeone chiudono all'ultimo posto nel ...Neanche'Europa League, per. Conceiçao condanna Simeone, ex compagno ai tempi della Lazio, che a inizio novembre si ritrova già fuori da tutte le competizioni europee: il Porto non risparmia i Colchoneros e ...